Denise Rosenthal fue víctima de un nuevo robo

Durante la mañana de este martes, Denise Rosenthal sufrió, por tercera, el robo de uno de sus instrumentos de música. Esta vez fue el atril de su teclado, el cual se quedó dentro de su auto y que, para ser sustraído, le quebraron su vidrio.

La cantante, a través de su Instagram, publicó un video en donde se muestra el vidrio de su auto quebrado y en la siguiente historia un mensaje hacia sus seguidores.

"Todos sabemos que lo material no importa, pero en estos últimos cuatro meses me han robado tres veces aquí en la capital. Y yo ando piola por la vida, soy una buena tipa yo hallo, tenía el atril de mi teclado por casualidad, de pava se me quedó dentro (auto)", confesó.

Agregó diciendo que "a quien le sirve esa hueá (sic), es súper específico el atril. Más que enrabiarme, me da pena que la necesidad llegue a hacer daño por hacer. Pero bueno, son problemas mucho más profundos".

Finalizó subiendo una foto del implemento y pidiéndole a sus seguidores que "si alguien ve por ahí a la venta un atril Spider plata me avisa porfis!".