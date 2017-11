Denise Rosenthal fue a votar "aunque estoy totalmente desilusionada por el poder político"

La cantante Denise Rosenthal, como millones de chilenos esta jornada, fue parte del proceso eleccionario que elegirá cores, diputados, algunos senadores y al próximo Presidente.

Además de inmortalizar su viaje en metro y bus por la capital en su Instagram Stories, la intérprete que acaba de lanzar su nuevo single, "Isidora", explicó en extenso sus razones para ejercer su derecho ciudadano.

"Yo voto. Voto porque formo parte de esta ciudadanía, porque sueño y espero poder vivir en un país capaz de evolucionar y alcanzar mejores oportunidades, equidad y mejores niveles de vida, yo quiero formar parte de ese cambio", comenzó diciendo, argumentando sobre los tiempos donde no se podía realizar y las luchas que la antecedieron.

Pero además admitió que no se siente convencida por ningún candidato. "Voto, porque aunque tal vez no me sienta 100% representada por casi ninguno de los exponentes de esta política, y aunque estoy totalmente desilusionada por el poder político de nuestro país, aun sueño y anhelo con poder vivir en un lugar mejor, con la conciencia y participación de todos", escribió.