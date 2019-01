Denise Rosenthal canceló conciertos en el norte de Chile

Una mala noticia para sus fans en el norte del país dio la cantante chilena, Denise Rosenthal, ya que anunció que no se presentará en los conciertos que tenía fijados para Arica, Iquique, Antofagasta y Calama desde el 7 al 11 de febrero.



A través de Instagram, la artista manifestó que no se podrá concretar parte del “Encadena Tour”, puesto que la empresa productora no ha cumplido oportunamente con las obligaciones contraídas con el equipo de la exponente musical y otras compañías involucradas.



Rosenthal señaló que "lo siento mucho de verdad, me duele mucho el corazoncito, estábamos muy emocionadas de estar con ustedes allá. Espero lo podamos compensar de alguna manera".