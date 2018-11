Demi Lovato tuvo duro round con fanática que criticó a las personas que la rodean

Demi Lovato salió hace algún tiempo del centro de rehabilitación en el que se encontraba luego de sufrir una sobredosis, por lo que ella y su equipo han recibido varias críticas sobre cómo llevaron la situación.

Es más, hace unos días una fan de la cantante hizo una especie de balance sobre lo que creía que era mejor para Lovato en su cuenta de Instagram, cosa que a la exchica Disney no le gustó.

La joven señalóque "fue completamente injusto despedir a Dani, es una de las pocas que realmente se preocupa por la salud de Demi y ha estado ayudando", añadiendo que "está rodeada de personas que solo se preocupan por su dinero y no lo ve".

Sin embargo, Demi no se quedó callada y le respondió: "No tienes ni idea de qué estás hablando", añadiendo en otro mensaje: "los verdaderos amigos no hacen entrevistas sobre ti cuando tienes una sobredosis".

En esa línea, negó que la frase "verdaderos amigos" estuviese dirigida a la bailarina Dani Vitale, quien fue acusada de entregarle las drogas a la cantante que casi la matan.

En medio de las especulaciones, todo indica que la fanática hablaba de Danielle Martin, entrenadora de Demi, quien días después de que la cantante fuera internada, dio una entrevista por la que fue despedida.