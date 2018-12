Demi Lovato publicó potente mensaje acerca de su sobredosis

El 24 de julio pasado, Demi Lovato ingresó a un hospital de Los Angeles después de una sobredosis. Medios internacionales señalaron que lo que tenía en el cuerpo era fentanilo, un opiáceo 50 veces más fuerte que la heroína, que mató a Prince.

Tras esto, la vocalista pasó los siguientes 90 días internada en una clínica de rehabilitación.

Ahora, a seis meses del episodio que casi le cuesta la vida, Lovato reapareció en Twitter y, además de agradecer el apoyo de sus fans, dejó un fuerte mensaje. "Estoy sobria y agradecida en estar viva", escribió.

I love my fans, and hate tabloids. Don’t believe what you read. People will literally make up stuff to sell a story. Sickening. — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018

En una serie de publicaciones, la intérprete apuntó contra los medios: "Amo a mis fans y odio a los tabloides. No creas lo que lees. Si el mundo necesita saber algo, se lo diré yo misma. Mi recuperación es asunto mío", lanzó, añadiendo que "la mayor parte de la mierda que veo es inexacta”.

Tras señalar que "algún día diré que pasó exactamente, por qué y cómo sucedió", Lovato admitió que todavía necesita "espacio y tiempo para sanar".

"Todos mis fans necesitan saber que estoy trabajando duro en mí misma, estoy feliz y limpia y estoy tan agradecida por su apoyo", concluyó.

If I feel like the world needs to know something, I will tell them MYSELF. Otherwise people stop writing about my recovery, because it’s no one’s business but mine. I am sober and grateful to be alive and taking care of ME ✌🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018

Someday I’ll tell the world what exactly happened, why it happened and what my life is like today.. but until I’m ready to share that with people please stop prying and making up shit that you know nothing about. I still need space and time to heal.. — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018

Any “source” out there that is willing to talk and sell stories to blogs and tabloids about my life isn’t actually a part of my life because most of the shit I see is soooooo inaccurate. So newsflash: your “sources” are wrong. — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018

I would love to set the record straight on all the rumors out there but I literally don’t owe anyone anything so I’m not going to. All my fans need to know is I’m working hard on myself, I’m happy and clean and I’m SO grateful for their support. 💕 — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018