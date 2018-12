Demi Lovato está enojada con Nick Jonas por no invitarla a su matrimonio con Priyanka Chopra

Demi Lovato estaría enojada con Nick Jonas luego de que este no lo invitara a su matrimonio realizado el pasado uno de diciembre.

Según informó US Magazine, la cantante está molesta con su amigo por no considerarla para una instancia tan importante como su boda.

Una fuente informó al portal que "Demi estaba molesta. Le rompió el corazón".

La ceremonia se realizó justo un mes después de que la intérprete de "Tell me you love me" saliera de rehabilitación tras estar internada tres meses, y es por esto mismo que le parece raro no haber recibido una invitación aunque sea por "compromiso".

Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por la fuente, la cantante le desea lo mejor a su mejor amigo en esta etapa de su vida.