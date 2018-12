Demi Lovato confirmó su relación con Henri Levy con un video en Instagram

Tras salir de su rehabilitación, comenzaron a surgir cientos de rumores alrededor de Demi Lovato y Henri Levy, quienes en los últimos meses fueron vistos muy acaramelados en varios lugares de Estados Unidos.

Después de muchas especulaciones, el diseñador hizo público su romance con la exchica Disney a través de Instagram.

En esa red social, Levy compartió una historia donde aparece acompañado por la intérprete de "Sorry not Sorry" en un avión. En el video se ve cómo Demi se acerca a Henry y le da un tierno beso, confirmando lo que muchos seguidores pensaban: sí son novios.