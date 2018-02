Demi Lovato confirma la fecha para su regreso a Chile

Demi Lovato volverá por sexta vez a Chile. La cantante estadounidense se presentará el próximo 26 de abril en el Movistar Arena, en Santiago, en una de las fechas de su gira Tell Me You Love Me.

Las entradas para el recital estarán a la venta a partir del 22 de febrero al mediodía, a través del sistema Punto Ticket.





El sexto álbum de estudio de Lovato, "Tell Me You Love Me", debutó en el número 1 en iTunes en 37 países el 29 de septiembre. Además de su álbum aclamado por la crítica, Demi lanzó un documental de 78 minutos llamado Simply Complicated, que ha acumulado más de 13 millones de visitas hasta la fecha.