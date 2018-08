Demi Lovato cancela gira por Sudamérica que la traía a Chile

La cantante Demi Lovato decidió cancelar su gira por Sudamérica "Tell Me You Love Me" para enfocarse en su recuperación tras ser hospitalizada por una recaída en su adicción a las drogas.

Esto significa que la intérprete no se presentará en su recital que tenía agendado en Santiago el 14 de noviembre en Movistar Arena, así como en otras 5 ciudades de Argentina y Brasil.

La productora anunció que los reembolsos para quienes compraron la entrada estarán disponibles desde el 10 de agosto en cualquier punto de venta de Puntoticket, y se podrá solicitar hasta el 10 de noviembre de 2018.

"La reversa del dinero se realizará a través del mismo medio por el cual compró y demora aproximadamente 25 días hábiles. Las personas que no han retirado su entrada, las órdenes de compra serán automáticamente devueltas y el dinero será reversado según la misma forma de pago utilizado", informaron en un comunicado.

En el caso que la compra se realizó en tiendas Hites, los clientes tendrán que acercarse al mismo lugar donde la adquirió, presentando la boleta y la entrada (debe estar completa) y la devolución del dinero la verá reflejada en la próxima facturación.