Demi Lovato cambia fecha de su concierto en Chile

La cantante Demi Lovato pospuso su show en Chile y toda su gira latinoamericana por "problemas de producción", según informó a través de su cuenta de Instagram.

El show de su gira Tell Me You Love Me, que pasaría por Santiago este 26 de abril en el Movistar Arena, se traslada para el 14 de noviembre en el mismo lugar.

Las entradas adquiridas previamente siguen siendo válidas para la nueva fecha, aunque si no se está de acuerdo con la reprogramación, se puede solicitar la devolución del dinero desde el 11 de abril hasta 11 de mayo a través de Puntoticket.