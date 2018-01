Demandan a Spotify por US$ 1.600 millones por infracciones de derechos de autor

La editora musical Wixen Music Publishing, que administra la música de artistas como Tom Petty y Neil Young, demandó a Spotify por infracciones a los derechos de autor de su catálogo y exige una indemnización de US$ 1.600 millones.

En la acción judicial, presentada el 29 de diciembre en una corte de California, se acusa al servicio de streaming de cometer la infracción "deliberadamente".

Wixen pide 150.000 dólares por cada uno de los 10.784 temas suyos listados en Spotify, y que han sido usados sin consulta.

El uso de una canción está sujeto al pago de la discográfica, los autores y los editores musicales. Aunque en Estados Unidos las plataformas de streaming no están obligadas a negociar con autores y editores los derechos de autor, sí deben avisarles de su uso.

Wixen argumenta en su querella que Spotify no lo ha hecho en muchos de los casos. Aunque la plataforma de streaming negoció con las disqueras, dejó el tema de la propiedad intelectual a otra compañía, la agencia Harry Fox, sabiendo que ésta no dispone de los recursos suficientes para obtener las licencias.

De acuerdo con Spotify, citado por The Hollywood Reporter, Wixen presentó la demanda sin la autorización de sus clientes.

Además de Petty y Young, la demandante controla los catálogos de The Doors, Janis Joplin, Rage Against the Machine, Weezer, Journey, The Black Keys, The Beach Boys, Santana, Jefferson Airplane y Ry Cooder, entre otros.