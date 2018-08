Delfina Guzmán: Daniela Vega es mala actriz y la película la encontré latera

Durante el último capítulo de No Culpes a la Noche, la actriz Delfina Guzmán conversó acerca de varios temas de contingencia, como por ejemplo el desempeño de Daniela Vega en la cinta Una Mujer Fantástica.



Al respecto, la histórica artista sostuvo que "el tema de la película no me trae nada bueno (…). Ella (Daniela Vega) es mala actriz (…) y encontré media latera la película".



En tanto, Guzmán también tuvo algunos juicios con respecto a toda la polémica en la que ha estado envuelta Patricia Maldonado.



"Me da risa un poco ella, no creo que sea tan tremenda como ella se cree ser y sí, la encuentro inteligente", reflexionó.