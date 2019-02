Defensoría de la Niñez envió queja al CNTV por partición de 'Tomasito' en Verdades Ocultas

La Defensoría de los Derechos de la Niñez comunicó que ofició al CNTV por la actuación de "Tomasito" en Verdades Ocultas, de Mega, debido a las fuertes escenas a las que el pequeño se ha visto expuesto.

Cabe destacar que el niño tiene un año y siete meses, y ha sido uno de los protagonistas de las escenas más violentas y dramáticas de la producción, causando gran molestia entre los seguidores de la teleserie, quienes manifiestan día a día su enojo a través de redes sociales.

Patricia Muñoz, la primera defensora de la institución, señaló a Biut que "la Defensoría de los Derechos de la Niñez, se encuentra realizando gestiones por este tema, ya que hemos recibido dos solicitudes sobre esto. En ese sentido, nos encontramos solicitando al Consejo Nacional de Televisión, informes relativos al niño consultado y cuál ha sido su participación en el programa de televisión referido".

"Si la participación de niños, niñas y adolescentes, en estas actividades, llegan a implicar posibles vulneraciones de sus derechos, serán otras las instituciones que deberán interven", agregó la abogada.

Además, Muñoz indicó que un niño de esa edad puede que no distinga entre lo real o no, explicando que "es importante señalar que según las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget (1958) y Vygostky (1962), no sería hasta después de los 2 a 3 años de edad, en que los niños logran la capacidad cognitiva que les permite realizar juegos simbólicos o juegos de roles, en donde juegan a imitar situaciones que ven reflejadas en el mundo de los adultos, comprendiendo que es un juego y que no es real".

"Por lo tanto, de ser un niño tan pequeño, este no tiene la capacidad para definir qué es real y qué es ficticio, y por ende, tampoco tiene la capacidad de fingir llantos y actuar emociones, lo que finalmente indicaría que el niño estaría afectado emocionalmente al momento de presenciar situaciones tensas y/o violentas", concluyó Patricia Muñoz.