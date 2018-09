Death Stranding verá la luz en la Tokyo Game Show 2018

Kojima Productions confirmó que Death Stranding, videojuego protagonizado por Norman Reedus (The Walking Dead), se exhibirá en la Tokyo Game Show 2018.

Se trata del esperado nuevo título de Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear que en 2015 quebró sus relaciones con Konami y formó su propio estudio de desarrollo para trabajar en exclusiva para PlayStation 4.

La TGS 2018 se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de septiembre en el centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en la prefectura de Chiba.

Kojima Productions is back at #TokyoGameShow2018, with a stage show on Sept 23 featuring Hideo Kojima and cast members of the Japanese version!! Also, look for the Kojima Productions Store.! https://t.co/7BgvhbgaD5 pic.twitter.com/0d9EwWoZdR