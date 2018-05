De Moras y dichos de Pamela Díaz: "Me da lata estar aguantando comentarios con mala intención"

La animadora de Chilevisión, Carola de Moras, se refirió a los polémicos dichos de Pamela Díaz sobre su persona, luego de ser calificada como la copia mala de Tonka Tomicic.



En diálogo con Las Últimas Noticias, la conductora del Festival de Viña aseveró que no tiene ninguna mala onda de su parte con la otrora candidata a Miss Chile, pero que "claramente no somos amigas, solo somos compañeras de trabajo".



Acerca de los dichos, De Moras reconoció que "me da lata estar aguantando comentarios con mala intención. Me cansa, me aburre leer estas cosas. Trato de no hacerme mala sangre".



Vale decir que los dichos de Díaz no le salieron gratis, puesto que el director de producción y programación de Chilevisión, Javier Goldschmied, citó a la Fiera a una reunión para el lunes, con el fin de que explique sus dichos y las razones por las que no pidió autorización a relaciones públicas de la estación para dar la entrevista.