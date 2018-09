David Harbour de "Stanger Things" cumplió su promesa y casó a una pareja de jóvenes

David Harbour, más conocido por ser el sheriff de "Stranger Things", cumplió un jugado reto que le hizo a una de sus fans a través de Twitter.

Todo empezó cuando una joven, Erika, le preguntó en enero de este año cuántos retweets necesitaba para que el actor fuera el oficiante de boda de la ceremonia que se llevó a cabo esta semana.

What would it take to get @DavidKHarbour to be the Officiant at my wedding in September?! — Ericka (@ErickaElizabth) 15 de enero de 2018

Harbour contestó y le dijo a la mujer que tendría que tener 125 mil retweets, que no podía coincidir con las grabaciones de la tercera temporada de la serie y por último, que él comería el primer trozo de torta.

125k retweets. Provided date works with s3 shooting schedule, I will get ordained and perform ceremony. I get to read an esteemed love letter of my choosing, and after the cake is officially cut, I get the very first piece. #allthecakes https://t.co/rSku8qD7uT — David Harbour (@DavidKHarbour) 17 de enero de 2018

Al parecer, las condiciones fueron cumplidas al pie de la letra, ya que el actor asistió a la ceremonia con gran emoción y obviamente, fue elogiado por la pareja y varios usuarios de la red social.

David Harbour ofició la boda de Erika vestido con el uniforme de Jim Hopper, el querido policía de la producción de Netlflix.

Hey internet. I know it’s been awhile. I retreated. Needed some space. You probably get it. But I’ve been thinking about ya in the interim. And all your retweets. And so me and some fun folks in Springfield, Illinois made good on our promise we made all those months ago. pic.twitter.com/fZK8zNMQSi — David Harbour (@DavidKHarbour) 16 de septiembre de 2018

It was really awesome meeting you and thank you so much for making Erica’s wedding so incredible!! pic.twitter.com/Syu9rDlI4u — Steven ginn (@StevenoginnGinn) 16 de septiembre de 2018

El mundo no se merece a David Harbour. https://t.co/MJCRVhMjQh — Maovi 🏳‍🌈 (@Maovi_OS) 17 de septiembre de 2018