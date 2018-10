David Harbour acepta un nuevo desafío: Oficiar una boda vestido de Hellboy

David Harbour ha vuelto a prometer que cumplirá un reto absolutamente "épiko" que le ha pedido uno de sus seguidores a través de Twitter.

El actor de Stranger Things será el oficiante de boda de un tal Spencer Perry. Lo gracioso de esto es que irá disfrazado de Hellboy, el personaje que interpretará en la película de superhéroes que se estrena el próximo año.

Según cuenta el tuitero que se casa en marzo, conoció a Harbour durante el rodaje de Hellboy y espera que el actor sea quien lleve a cabo la boda. Eso sí, tiene que cumplir una difícil meta: conseguir que la publicación llegue a los 666.000 retuits.

Sin embargo, esa cantidad de tuits tiene la posibilidad de bajar a los 500.000 con una condición: que Mike Mignola, el creador del personaje Hellboy, acepte leer un poema durante la boda.

A Mignola no le costó sumarse al juego, ya que contestó a las cuatro horas del tuit de David Harbour diciendo que acepta el reto, pero que él e tiene que escribir el poema.

David, you may remember we met last year on the set of Hellboy (I was the one with the BPRD tattoo that was literally days old). I’m getting married in March to @carlylane, how many RTs for you to officiate as Hellboy. — Spencer Perry (@TheSpencerPerry) 25 de septiembre de 2018

666k

Of this tweet.

Big Red officiates. Full Gear. In his saintly best.

Impossible number?

Think of how difficult it will be for me to get this character ordained by a Christian church😈🙄

(P.S. - I’ll knock off 500k if you can get @artofmmignola to read a poem at the service) https://t.co/cnzHrcnsOo — David Harbour (@DavidKHarbour) 6 de octubre de 2018