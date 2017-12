Uno de los mitos que siempre giraron alrededor de Pink Floyd finalmente se hizo realidad... en parte.

El exguitarrista del desaparecido conjunto inglés, David Gilmour, pasó la Navidad en el Valle de la Luna, en San Pedro de Atacama, lugar que siempre fue asociado a los autores de "Another brick in the wall", "Comfortably numb" y "Shine on you crazy diamond".

Según La Tercera, el origen del mito se sitúa en el tour "The Division Bell" (1994), donde supuestamente surgió la idea de que Pink Floyd llevara todo su universo cósmico a este lugar del desierto de Atacama.

Nunca sucedió, pero Gilmour llegó junto a su esposa, la periodista y escritora Polly Samson, quien publicó algunas imágenes en sus redes sociales.

