Dave Bautista no estará en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 si Disney no usa el guión de James Gunn

El actor de Los Guardianes de la Galaxia y exluchador Dave Bautista no se ha quedado callado tras el despido del director y guionista de las cintas de Disney, James Gunn, por antiguos tuits ofensivos que escribió en 2008 y 2009.

En una entrevista a un medio estadounidense, el intérprete de Drax el Destructor aseveró que no volverá a la tercera entrega de la saga si no se utiliza el guión que ya escribió Gunn.

"Nadie defiende sus tuits, pero ésta es una campaña de desprestigio a un buen hombre", señaló Bautista. "En estos momentos estoy en un estado en el que si Marvel no usa el guión voy a pedir que me liberen de mi contrato, que me saquen o me reemplacen con otro actor".

El domingo el actor escribió en sus redes sociales "haré lo que esté obligado a hacer, pero hacer los Guardianes sin Gunn no es por lo que firmé. Guardianes de la Galaxia sin Gunn no es Guardianes de la Galaxia. Estoy también con náuseas por trabajar para quienes hacen caso a una campaña de difamación por ciber-nazis fascistas. Así es como me siento".

I will do what Im legally obligated to do but @Guardians without @JamesGunn is not what I signed up for. GOTG w/o @JamesGunn just isn’t GOTG. Its also pretty nauseating to work for someone who’d empower a smear campaign by fascists #cybernazis . That’s just how I feel https://t.co/Ym4FwruVDu