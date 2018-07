Dave Bautista criticó el despido de James Gunn

Dave Bautista, actor de Los guardianes de la galaxia, criticó la decisión de Disney de despedir al director James Gunn por una serie de tuits escritos entre 2008 y 2009 con comentarios sobre violación, la pedofilia, los atentados del 11 de septiembre y el Holocausto ejecutado por los nazis.

"James Gunn es una de las personas más cariñosas, afectuosas y de buen carácter que he conocido. Es gentil, amable y se preocupa profundamente por las personas y los animales. Ha cometido errores. Todos lo hemos hecho. NO estoy de acuerdo con lo que le está pasando", escribió Bautista en su cuenta de Twitter.

I will have more to say but for right now all I will say is this..@JamesGunn is one of the most loving,caring,good natured people I have ever met. He’s gentle and kind and cares deeply for people and animals. He’s made mistakes. We all have. Im NOT ok with what’s happening to him