Dash reportó la desaparición de su amigo Cangri a través de redes sociales

Maickol "Dash" González, conocido por su participación en Perla, tan real como tú, anunció la desaparición de Sebastián "Cangri" Leiva, su íntimo amigo, con quien compartió pantalla en el programa de Canal 13.

Según contó Dash a través de redes sociales, su amigo habría desaparecido hace tres días en la frontera de Chile y Bolivia, lugar desde donde se dejó de comunicar con sus cercanos.

El joven escribió en la publicación: "amigos y amigas, el Cangri anda desaparecido hace tres días en la frontera de Chile y Bolivia. PDI y Carabineros lo están buscando, cualquier pista o dato puede ser útil. Si alguien lo vio en el norte se agradece cualquier tipo de información".

Araceli Díaz, polola de Cangri, también le dejó un mensaje en Instagram, donde señaló: "Quiero tanto que llegues, que me des un abrazo y me digas que solo fue un susto, que todo esta bien, que me des un beso y no dejarte ir jamas de mi lado".