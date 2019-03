Dash reacciona con potente mensaje tras críticas por su comportamiento tras muerte de Cangri

El joven reggeatonero Dash, amigo del fallecido Sebastián Leiva, mandó un mensaje en redes sociales a todos quienes lo han criticado por su comportamiento tras el fallecimiento de "Cangri" en el desierto boliviano.

"Quiero aprovechar mi Instagram para darle un mensaje a toda esa gente que me ha criticado y que ha dicho que yo soy mal amigo con el Cangri porque no fui a la tele a hablar y porque no lo he nombrado mucho en mi Instagram", comenzó diciendo el joven.

En esa línea, agregó que "ustedes no saben nada de mi vida y de mi relación con el Cangri. Todos mis sentimientos, amistad y cariño se lo demostré en el velorio y con su familia.



"Yo no tengo por qué ir a la televisión a hablar de él porque no corresponde, yo no tengo por qué estar todo el rato triste en mi Instagram, porque no corresponde. Yo vivo mi duelo en la intimidad, con los cercanos y su familia", cerró.