Danny Boyle no será el director de la próxima película de James Bond, la número 25 de la franquicia y la última que tendrá a Daniel Craig como el agente 007.

"Michael G. Wilson, Barbara Broccoli y Daniel Craig hoy han anunciado que debido a diferencias creativas, Danny Boyle ha decidido no dirigir Bond 25", informó la producción a través de la cuenta de Twitter de la cinta.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd