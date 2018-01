Daniella Chávez sorprende con particular atuendo en Emiratos Árabes

Daniella Chavez avisó a sus seguidores que subiría una foto como nunca antes la habían visto y este jueves cumplió su promesa.



La chilena aprovechó su visita en Emiratos Árabes para visitar la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi y se fotografió vestida con un particular atuendo.



"Aquí les dejo la foto que tanto esperaban, vestida de pies a cabeza. Nunca me habían visto así. Hoy visite Abu Dabi y me vestí para la ocasión", publicó en las redes sociales.

Bueno aquí les dejo la foto que tanto esperaban, vestida de pies a cabeza 😂 jajajaj nunca me habían visto así 😂 hoy visite Abu Dhabi y su mezquita 🕌 hermoso lugar y me vestí para la ocasión, obvio que abajo de eso un atuendo muy sexy 💋 besos desde #Dubai pic.twitter.com/CNArMTzhzC — Daniella Chavez (@daniellachavezc) January 4, 2018