Daniella Chávez sigue compartiendo sus paradisíacas vacaciones en redes sociales

La modelo Daniella Chávez sigue mostrando instantáneas de su paradisiaco tour por Europa y Asia, donde disfruta de sus vacaciones.

Durante este fin de semana fue el turno de mostrar diversas actividades que se encuentra realizando. Por ejemplo, contó que su nuevo pasatiempo es la lectura. "Hoy me dieron ganas de leer un libro y a mi cuando me da,me da! bueno una foto y después leemos, besos desde Islas Maldivas", escribió.

Pero también tuvo un percance, según logró registrar. "Please help!🚲🤷🏼‍♀️Se me salió la cadena, quién me ayuda? y yo que me estaba preparando para el Giro de Italia💜", relató junto a otra foto suya en un espectacular paisaje costero.