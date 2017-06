Daniella Chávez llama a los mexicanos a apoyar a Chile en la final de la Confederaciones

Tras la eliminación de México a manos de Alemania en la Copa Confederaciones, Daniella Chavez criticó con dureza al DT del "Tri" e hizo un llamado a los hinchas aztecas para apoyar a la Roja.



"Osorio solo sirve para la Concacaf, con las selecciones de nivel no sabe, y su rotación tonta no le da continuidad al equipo. Ahora todos con #FueraOsorio", escribió en su Twitter.



Además, pidió aliento para la final ante los germanos: "Mis mexicanos ya no hagan coraje, el domingo espero su apoyo para que #Chile salga Campeón".





Besos y mis Mexicanos ya no hagan coraje, el domingo espero su apoyo para que #Chile salga Campeón 💋💋💋 pic.twitter.com/viBnIuksje — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 29 de junio de 2017