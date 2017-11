Daniella Chávez lanzó duras críticas a quienes cuestionan a los candidatos presidenciales

La conejita Playboy chilena, Daniella Chávez, lanzó duras críticas en contra de quienes suelen manifestar opiniones contrarias a los candidatos presidenciales, acusando que son personas que suelen hablar de todo, pero que en el fondo no están preparados a nivel intelectual.



A través de Twitter, la playmate comentó que los enjuiciadores de redes sociales "quieren todo y no hacen nada".



"La gente en Twitter tira mierda a los candidatos presidenciales, ellos se las saben todas, hablan de Educación, Salud, Política, pero no le trabajan un día a nadie, ven todos los programas de TV para opinar, antes de criticar hagan algo por ustedes mismos", escribió.



Las reacciones, tanto de apoyo como de cuestionamiento, no se hicieron esperar en contra de Chávez, quien ha tenido una actitud activa en este proceso de elecciones, pues recordemos que hasta fue vocal de mesa.

