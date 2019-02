Daniella Chávez eliminó cerca de 500 fotos de Instagram y anunció importante cambio

Daniella Chávez sorprendió a sus casi 11 millones de seguidores en Instagram al borrar más de 500 fotografías de la plataforma, luego de decidir darle un nuevo giro a su carrera para convertirse en influencer de diversas marcas.

En conversación con LUN, la modelo contó las razones de esta decisión, asegurando que "siempre me he manejado con mi estilo, que son fotos sexys, pero claramente me limitaba con algunas marcas por mi imagen", dijo.

En esa línea, explicó que el giro que está buscando es abrirle la puerta a algunas marcas que quieran invertir en ella, ya que en los últimos meses ha tenido mucho éxito con seguidores del mundo.

"A las marcas les gusta mucho mi cuenta, pero quieren que se oriente más a la moda, a los viajes. A mí me encanta eso, también subo fotos de moda pero lo que más venden son las fotos sexys", reconoció.

La exchica Playboy reveló que la sensualidad seguirá dominando en sus instantáneas, pero que ya no serán tan frecuentes, por ejemplo, "ahora, de unas siete fotos, solo una será así. Eso me abrirá las puertas para que más marcas quieran invertir en mi Instagram, el negocio que tengo hace unos años", comentó.

Obviamente, Daniella espera que sus fieles seguidores apoyen su decisión y no la critiquen por tener un gran cambio en su perfil.