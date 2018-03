Daniela Vega sobre los dichos de Yerko Puchento: "Me pareció un poco desafortunado"

La actriz Daniela Vega, rompió el silencio en "Mentiras Verdaderas", donde contó lo que piensa sobre los dichos de Yerko Puchento en Vértigo.

La "mujer fantástica" comenzó diciendo que ella entiende el contexto y que "la comedia es tierra de nadie. Pero no voy a entrar a ahondar en un tema como ese, porque en lo personal me pareció un poco desafortunado por la gente que está mirando y pueda sentirse ofendida. A mí no me ofende. Yo, Daniela, llego a mi casa y no pienso en eso”.

Además se preguntó qué es lo que pasa "si esa broma la ve una pendeja trans de 14 que recién está viviendo su tránsito, puede prestarse para otro tipo de comentarios que pueden ser dolorosos para cierta gente".

"Tú puedes reírte de todo, pero depende de cómo te rías", sostuvo.

Daniela finalizó diciendo que no ha recibido ningún contacto desde la producción del estelar, ni del mismo Daniel Alcaíno, quien interpreta al polémico personaje.