Daniela Vega: "Si me muero hoy, en mi tumba no dirá mi nombre porque no tengo ese derecho"

Daniela Vega fue una de las participantes en el estreno de la nueva temporada de Vértigo. La actriz de "Una Mujer Fantástica" se mostró contenta por el momento que atraviesa, sin embargo, criticó la legislación chilena.



"Estamos en este momento muy alegres por lo que está viviendo el país con nuestro proyecto y película. Pero si yo me muero hoy en mi tumba no va a decir Daniela Vega, porque yo no tengo ese derecho", dijo en el programa de Canal 13.



Además, criticó indirectamente la legislación chilena y mandó un contundente mensaje: "La pregunta es, ¿por qué no lo tengo? ¿Quién dice que no lo tengo? Y dónde está ese límite moral que le impide a una persona como yo y a niños chiquititos que están pensando si seguir o no vivos por el simple hecho de que alguien dice no".