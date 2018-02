Daniela Vega: "Sentía que si alguien quería agredirme, le iba a salir gratis. Ahora no"

La actriz Daniela Vega reveló en una entrevista con Revista Caras su visión social y política alrededor de su imagen y su historia, que ha sido destacada a nivel global como un ícono de la diversidad, la modernidad y la inclusión, valores que busca que sean parte de su mensaje.

Así, admitió que se siente "la misma persona que se toma una chela esperando el taxi, salvo que hay interés por lo que digo o hago", aunque las luces, la fama y los viajes sean parte de su cotidiano, donde lo femenino no necesariamente se determina por su ropa o el maquillaje. "Despojada de todo adorno puedo ser la mujer más hembra de la tierra", expresó.

Sintiendo que el mundo la ve "como algo diferente y moderno. Para muchos somos ‘la modernidad’, el siguiente paso", Vega afirmó que busca con su historia enviar un mensaje, como el que le mandó a Sebastián Piñera durante un evento, donde le solicitó "que protegiera la riqueza de nuestro pueblo que está en su diversidad", señaló.

"La política es muy importante", agregó, confesando que siente "mucha cercanía con la izquierda. Admiro profundamente a Michelle Bachelet. La conozco, he podido compartir con ella y me parece que es una mujer poco valorada. De todas formas, el tiempo siempre dice dónde hay que poner el énfasis. La historia se encargará", y que está admirada de los avances del país en los últimos 15 años. "Soy una persona trans con siete portadas en un año; con películas que hablan del tema y he podido compartir mi historia con los chilenos ¡Y no me han matado!", expresó, explicando que "hace diez años sentía que si alguien quería agredirme, le iba a salir gratis. Ahora no".

También reafirmó que su presente le permite visibilizar causas, como el aborto libre, la ley de matrimonio igualitario y la de identidad de género. "En mi caso sí es importante opinar, poner en valor el cuerpo, su diversidad y tratar de defender derechos que necesitan ser urgentemente atendidos", declaró la intérprete.