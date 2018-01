Daniela Vega publicó imagen cuando tenía 13 años: "Iniciaba mi hermoso proceso de tránsito"

Daniela Vega vive una verdadera vorágine. La película de su primer papel protagónico en el cine, "Una Mujer Fantástica", está recorriendo los festivales más importantes del mundo.

A días de una eventual nominación a los Oscar, la actriz compartió una imagen de cuando era menor de edad en su cuenta de Instagram y detalla que "esta foto cumple hoy 14 años. Iniciaba mi hermoso proceso de tránsito".

"Era otro mundo, otro chile. Pinocho y el Mamo vivos y libres. No había derecho a pataleo, no había feminismo para nosotras. No habían 'referentes' que seguir. Tena 13 años en esta foto. Y mi familia me dijo: Vamos pa adelante", aseguró.

Vega manifestó: "Aquí estoy. Hoy miro el presente, y veo todas los costos que tuve que pagar para estar aquí. Los pagaría de nuevo, para ver que nadie mas los pague. Para que los que vienen encuentren la primavera antes".

"Siempre se puede encontrar flores debajo de la nieve. Hoy miro al pasado y digo: hice lo correcto. Hoy miro al futuro y pienso, no tengo miedo", cerró.