Daniela Vega: Me causa placer perturbar a los conservadores

La actriz chilena Daniela Vega concedió una entrevista al periódico inglés "The Guardian" en el marco de la próxima entrega de los premios de la Academia de Hollywood donde presentará uno de los galardones.

La intérprete de "Una Mujer Fantástica", nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera, aseguró al diario que "me causa un placer físico molestar a los conservadores. No necesito ser violenta, no tengo que insultar a nadie. Mi mera existencia perturba a esa gente".

Vega explicó en la entrevista que "el miedo es la fuerza que impulsa todas esas reacciones", tanto la de los conservadores como los antagonistas en la película, y declaró que si volviera a nacer elegiría ser trans en vez de ser cisgénero.

En el perfil revelan que dos influencias muy importantes de la actriz fueron sus abuelas: La paterna fue una amante de la ópera que nació ciega y le ayudó a Vega a conocer más de la música, y la abuela materna "fue mi primera diva. ¡Aún es una gran diva! Ama las joyas, los tacones altos, pintarse las uñas, conducir en bikini a la playa. No le tiene miedo a nada", señaló la intérprete. "Le copio en todo".