Daniela Vega: "Las artes fueron una ventana de oportunidad para mí"

La 90° ceremonia de los Premios Oscar será histórica. La nominación de Una Mujer Fantástica como mejor película extranjera no sólo es significativa para Chile, también para la Academia, que eligió a Daniela Vega para presentar una de las categorías, la primera mujer transgénero en hacerlo.

La actriz chilena habló con la revista Time y comentó la importancia que tiene para ella, ciudadana de un país que no reconoce legalmente la identidad de las personas transgénero, haber entrado al mundo del cine.

"Las artes fueron en realidad una ventana de oportunidad para mí. Va a ser como un efecto en cadena, en el sentido de que a través de las artes habrá más inclusión y eso llevará a una mayor inclusión en otras industrias”, dijo Vega.

"Si hay algún problema, diría que hay un problema social. Se trata de la falta de acción por parte de los políticos cuando se trata de los derechos de las personas transgénero", agregó.

La intérprete también habló de Una Mujer Fantástica y los efectos que espera en el público. "La primera pregunta que me gustaría que la gente se hiciera cuando vean esta película es qué está pasando con la empatía. ¿Cuáles son los límites de nuestra empatía? ¿Y quién tiene el derecho de decir que ciertos cuerpos no pueden ser habitados o que ciertos amores no pueden ser conquistados? ", dijo.