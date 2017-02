Daniela Vega: La actriz chilena trans que saca suspiros en la Berlinale

Medios internacionales no quedaron indiferentes ante la actuación de la actriz chilena Daniela Vega en "Una mujer fantástica", película dirigida por Sebastián Leilo ("Gloria") que está compitiendo por un Oso de la Berlinale, a quién los críticos han llenado de halagos en sus reseñas.

La cinta está centrada en la exclusión que sufre una persona transgénero, y relata la historia de Marina Vidal (Vega), una cantante de un bar que es rechazada y humillada por su entorno.

La organización del festival compartió por redes sociales una fotografía de Daniela Vega con Francisco Reyes, describiéndolos como que "hacen una hermosa pareja en la alfombra roja".

Lead actress #DanielaVega and actor #FranciscoReyes of UNA MUJER FANTÁSTICA make a beautiful pair on the red carpet pic.twitter.com/8eRKQoC1MM