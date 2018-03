Daniela Vega: En mi carnet hay un nombre que no es mío porque el país no me da esa posibilidad

El equipo de la película ganadora del Oscar, "Una mujer fantástica" llegó hasta el palacio de La Moneda a reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet, quien quiso festejar este logro.

"Estamos muy felices", comentó el director de la cinta, Sebastián Lelio, tras la reunión. "Nosotros sabíamos que tenía una posibilidad real desde que fuimos a Berlín", indicó respecto al premio, pero admitió que sabían "que los premios son antojadizos y que es difícil hacer futurología. Hasta que no ocurrió no pudimos sentir la alegría que significó recibirlo", dijo.

Respecto al encuentro con la mandataria "nos manifestó lo contenta y orgullosa que estaba", y que hablaron "de la urgencia de la existencia de una ley de identidad de género", calificando el momento como "muy íntimo y muy bonito".

"Es muy emocionante cuando el cine tiene la potencia de poder desbordarse de la pantalla y entrar en el tejido social", declaró Lelio sobre el empuje que este premio dio a la iniciativa legislativa que ya pasó a comisión mixta tras un tercer trámite express. "Creo que la película ha ido instalando la conversación donde quiera que se haya mostrado", dijo, dando cuenta que "el Oscar es un impulso potente para una conversación que resulta evidentemente urgente e irreversible".

Además, el director señaló a Daniela Vega como "la gran embajadora entre la película y la realidad", y la actriz, posteriormente, tomó la palabra para referirse a esto.

"En este país donde yo regreso con el equipo, feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad. El tiempo pasa, el reloj corre, y la gente se va esperando eso", confesó la artista, quien aclaró respecto a la iniciativa legal que permitiría facilitar el reconocimiento legal del género independiente de su sexo que "no es la primera vez que se da suma urgencia a este proyecto. Y una y otra vez se ha ido postergando. La pregunta es ¿no es más caro tener a la comisión de derechos humanos cinco o más años discutiendo una ley que puede ser despachada?", expresó.

Así, añadió que no cree "en las leyes como partidos de fútbol. Las leyes se hacen pensando en la gente y en las libertades de las personas. Y si hay personas que son elegidas por otras para representar ideas y esas se mantienen estancadas, hay algo que no está funcionando", señaló.

Sobre el homenaje que pretendía hacer el municipio de Ñuñoa, Vega comentó que agradece el gesto de querer premiarla, "pero el problema no es el reconocimiento, es por qué no se puede entregar. Y es por una "cosita así" en el carnet de identidad", expresó ante los medios en La Moneda.