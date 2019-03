Daniela Palavecino niega haber incurrido en abuso sexual con Diego Boneta

La polémica sigue dando coletazos. Luego de que Daniela Palavecino fuera sumamente criticada por darle un beso en la boca a Diego Boneta, la actriz debió bloquear los comentarios en redes sociales e incluso dejó su trabajo como entrevistadora para Claro.

Por lo anterior, este viernes habló con el matinal "Mucho Gusto" para explicar lo sucedido con el actor mexicano.

"Me gustaría aclarar que el video no es solamente la parte del beso. Todo esto se hizo pensando en un contexto televisivo y con muchas personas, no sólo con Diego", comenzó diciendo.

En esa línea, la artista argumentó sus dichos diciendo que "él nunca se mostró incómodo. Tu lo ves a él diciendo 'qué guapa estás' y después él tiene una postura corporal de comodidad sobre lo que estaba pasando. Entonces, la situación se fue desarrollando entre dos actores que estamos acostumbrados a improvisar una situación. Los dos estábamos dispuestos y estábamos a gusto con lo que estaba pasando.

"Él tuvo tres oportunidades para decir que no y dijo que sí. Entonces existió la posibilidad de que se negara y no pasó eso. Siempre lo vi como dos actores que estaban participando dentro de un show televisivo", añadió sobre Boneta-

¿Fue acoso sexual? "Fue arriesgado y todo eso, pero no lo veo como forzado, incómodo y menos que haya existido acoso sexual", lanzó Daniela.

Si esta cirscuntancia hubiese sido al revés, ¿pensarías lo mismo? "Yo si hubiera visto el video y hubiese sido la situación al revés y a la actriz la hubiese visto tranquila y a gusto con lo que estaba pasando, no me hubiese choqueado", manifestó Palavecino.

Finalmente, la actriz dejó entrever que no fue solo ella quien abrazó en el encuentro. "Está el video completo y lo que yo estaba diciendo. Estuvo todo el rato tomándome la cintura y ayer salió otro video y muestra más la postura él y dónde tiene la mano. Aparte él estaba mirándome todo el rato y nunca dijo que no lo hicieramos".