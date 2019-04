Daniela Palavecino aclaró su polémico video: 'La gente está muy sensible y quieren culpables'

Daniela Palavecino fue criticada por el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) por publicar un video en Instagram en el que simula su secuestro.

Fue la organización feminista quien señaló que la "reina de los memes" normaliza las actitudes machistas y de violencia, manifestando que "queremos pedirte que no hagas humor de este tipo de situaciones, ya que aunque sea en clave de 'talla', este tipo de contenido normaliza la violencia".

Es por esta razón que la actriz conversó con Intrusos y aclaró la situación, asegurando que "yo soy actriz, hago televisión. Hay muchas teleseries que he hecho de asesina, maltratadora, mentirosa y no por eso estoy avalando algo. Son personajes. Aquí no me reí. Fue un sketch de thriller inspirado en una serie que se llama You. Esto no era humor y se va a seguir desarrollando".

En esa línea, agregó que "me parece que hay temas muy sensibles y de repente mucha gente opina sin ver el video o se van con la masa. La gente está muy sensible y quieren culpables. Buscan en el lugar equivocado, esto era una actuación (…) es tan fácil tirar mierda en redes sociales".

Finalmente, Palavecino indicó que "alguna gente se quedó con el rollo de Diego Boneta", refiriéndose al beso que le "dio a la fuerza" al actor mexicano.