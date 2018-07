Daniela Nicolás sobre rumores con Mauricio Pinilla: "¡Inventan cada tontera!"

Un inesperado rumor se gestó en medio dela salida abrupta de Mauricio Pinilla de la Universidad de Chile: responsabilizaron al jugador de protagonizar una supuesta infidelidad con la actriz Daniela Nicolás.

El hecho comenzó a circular rápidamente por redes sociales, hasta que llegó una contundente respuesta por parte de la aludida. "Chiquillos! Si no hay nuevos cahuines no es problema mío! Así que por favor no me metan en tonteras! Besitos ✌🏾", publicó en su cuenta de Twitter.

Chiquillos! Si no hay nuevos cahuines no es problema mío! Así que por favor no me metan en tonteras! Besitos ✌🏾 — Daniela Nicolás (@DanielaNicolas) July 28, 2018

Luego de cientos de respuestas, replicó a uno de los usuarios, quien le replicó contra los odiosos. "Inventan cada tontera!!!!! Impresionante!!!!!", contestó.