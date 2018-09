Daniela Nicolás reveló que padece complicada enfermedad

Una extraña afección padece la actriz chilena, Daniela Nicolás, según lo que comentó a través de una publicación por Instagram.



En la red social, la joven sostuvo que padece de la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, la cual se trata de una dolencia autoinmune activa que inflama sus articulaciones.



Además de esto, la afección produce otras consecuencias como manchas en la piel, poca movilidad y diversos malestares, a tal punto de que aseguró que le produjo una artritis.



En la publicación, Nicolás señaló que tras conocer la enfermedad, se dedicó a hacer todo lo que le gustaba, "trabajar en lo que me apasiona, levantarme siempre con ganas de hacer algo, viajar, compartir a concho con mi familia, preocuparme de las cosas chiquititas, disfrutar".



"No voy a negar que hay días en los que colapso porque es mucho el dolor, pero es parte de…y puede que la enfermedad pare en un minuto, como puede que no, por lo que no me voy a quedar en mi casa esperando que la vida pase y arrepintiéndome por todo lo que no dije e hice", sostuvo.