Daniela Castro: 'Me encantaría volver a la TV, pero desde mi forma de ser'

Daniela Castro estuvo presente en el Ciudadano ADN, en donde habló acerca de su intención de retornar a la televisión, aunque desde una óptica en particular.



"Me encantaría volver a la TV, pero desde mi forma de ser. En el Mucho Gusto no hacía mucho. Me gusta reír, tontear, pero siento que a la tele le falta un poco de contenido, de cómo entregar contenido de forma entretenida", dijo.



Con respecto a su paso por el matinal de Mega, Castros sostuvo que "en el Mucho Gusto puro tonteaba y si no te reí, como que no te muestran. No soy un personaje y no estoy dispuesto a serlo. Si a mí no me causa risa algo no me río y si no te ríes no te muestran".



En cuanto al retorno de MasterChef, la primera ganadora del espacio valoró el regreso, y que a su juicio "hubo un cambio de la vista desde el MasterChef con respecto a la cocina. Hacía falta que se instaurara como temática, no desde los chefs, sino que como temática de vida".