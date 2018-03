Daniela Castro confesó que Pascual Fernández le regaló un anillo de "poli-compromiso"

La pareja conformada por Daniela Castro y Pascual Fernández cada vez se consolida más.

Así lo dio a entender ella en el webshow de Glamorama, ya que confesó que su pareja le regaló un anillo de "poli-compromiso".

La confesión se dio cuando comenzó a describir su look y llegó a la parte de los accesorios. "Este es el único que me dejé, porque me lo regaló Pascual".

Las dudas invadieron a Eugenia Lemos quien le preguntó por los detalles, respondiendo que "nadie te regala un anillo tan lindo porque sí".

"Lo que a mí más me gusta de él es como es él como persona. Después vienen todos los apodos y que lo encuentren rico y todo, porque claramente es buenmozo. Pero para mí lo que más vale es él como ser humano y como nos complementamos el día uno", detalló la panelista de "Mucho Gusto".