Daniela Aránguiz: "Veo la tristeza de Jorge de no estar en la selección"

Daniela Aránguiz participó anoche del programa Vértigo y reveló la gran pena de Jorge Valdivia en su retorno a Chile tras estar 11 años jugando en el extranjero.



La esposa del "Mago" discrepa con la decisión de Juan Antonio Pizzi en la nómina de la Roja y asegura que "si Pizzi estuviera en la selección argentina y Jorge (Valdivia) fuera argentino, no lo hubiera dejado afuera. Es indispensable en la selección, lo digo como hincha, no como su señora".



Para la exchica Mekano no hay un jugador con la calidad de Valdivia en el mediocampo. "Es la cabeza del equipo, con una mirada maneja a los otros jugadores. Veo la tristeza de él, de no estar ahí y de ver los partidos como con esa ‘heridita’, y eso es lo más doloroso", agregó.



Por último, señaló que le falta un enganche a la selección y le prestó ropa a Matías Fernández. "Chile no tiene un mejor diez que mi marido. Le jugó en contra una lesión que tuvo la última vez, pero no lo pueden juzgar por eso. Siento que no hay un mejor diez y también no estoy de acuerdo que no esté Matías Fernández dentro del grupo".