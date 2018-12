Daniela Aránguiz se refirió a las acusaciones en contra de ella y 'Mago' Valdivia

Daniela Aránguiz conversó con el matinal de CHV para referirse a las acusaciones de agresión y amenazas en su contra y la de su marido, por agredir a la garzona de un prestigioso hotel de Las Condes.

Contexto en que la exchica Mekano explicó que "esto es una constancia a Carabineros que la puede poner cualquier persona…, también tenemos que pensar que puede ser inventada y que aquí hay cámaras en todos los hoteles. Yo voy a pedir esas cámaras y las voy entregar al matinal apenas las tenga".

Según relató, ella asistió con el "Mago" Valdivia al bar del hotel en compañía de unos amigos, donde la mesera comenzó a molestarla con lo de "cara de cuica", lo que en un principio le había parecido gracioso hasta que se volvió repetitivo.

En esa línea, Aránguiz sostuvo que "cuando Jorge pide la cuenta, esta niña empieza con lo mismo y entonces ahí yo me enojé. Tengo que decir las cosas como son. Le dije '¿te estás riendo de mí?', y ahí la 'mina' me empezó a insultar y me dijo '¿qué me vení a decir eso, yo hago así y te echan de aquí?'", dijo, agregando que su marido corrió a la joven para atrás y le pidió que no fuera insolente. Sin embargo, según ella, Valdivia no tocó a la gazona.

También negó haber agredido a la mujer, manifestando que "ella estaba en medio de Jorge y su amigo, había una mesa entremedio. ¿Cómo yo iba a agredir a alguien?", comentó, agregando que producto del incidente "llegaron los guardias y me pidieron disculpas, tengo que decir eso, y que esto no iba a volver a pasar".

Daniela aseguró que demandará al hotel y al diario que llevó la historia a las portadas. "Yo voy a mandar las cámaras para que se den cuenta que cualquier persona puede hacer una denuncia en Carabineros. Espero y ojalá que esté el audio y todas las imágenes", enfatizó.