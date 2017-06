Daniela Aránguiz se manifestó a favor de Piñera pero le pidió matrimonio igualitario

Una revelación política entregó Daniela Aránguiz, exbailarina de Mekano y esposa de Jorge Valdivia, y se manifestó de cara a las elecciones presidenciales de este año.

En el programa Vértigo, Diana Bolocco le consultó por el cambio de cultura entre Chile y Emiratos Árabes. Ante ello, Aránguiz se sinceró y sostuvo: "Si Dios quiere sale Piñera Presidente, las cosas en este país se van a arreglar bastante".

"Soy partidaria de Piñera, me gusta él", enfatizó ante el abucheo del público y argumentó su voto por "el tema seguridad en Chile, seguridad para nuestros hijos".

"Yo viví en un país muy seguro durante dos años, donde no se ve delincuencia. Uno puede dejar el auto prendido, la cartera arriba y no te la van a robar, no existen los portonazos", añadió.

Sin embargo, subrayó que "hay cosas en que no estoy de acuerdo con él. Una de ellas es que me gustaría que se hiciera legal el casamiento gay en Chile".

Daniela Aránguiz se negó a profundizar sobre el pensamiento político de su marido: "Él tiene su cabeza y yo la mía", explicó.