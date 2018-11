Daniela Aránguiz hace un llamado a no criticar el físico de otra mujeres

Daniela Aránguiz generó un amplio debate al publicar un potente mensaje donde llama a las personas, sobre todo mujeres, a no criticar la apariencia de los demás.

En la imagen que compartió en Instagram hace referencia a su género, quienes juzgan la apariencia física de las otras y que no son "consecuentes" con la permanente lucha por terminar con ciertos estándares de belleza.

"Las mujeres somos extrañas, peleamos por nuestros derechos por que no exista un prototipo de belleza etc. pero apenas ven una foto te escriben 'estás gorda, que fea jajajja' Me da risa, nunca me preocupe de mi peso, menos ahora después de 2 hijos peso 56 kilos mido 1,68 y soy feliz con mi cuerpo, estrías, celulitis etc. Todo lo que una mujer que tuvo 2 embarazos tiene", expresó.

Sin embargo, este texto llamó la atención de sus seguidores quienes la debatieron debido a que hace unas semanas criticó a su excompañera de Mekano, Vivi Rodrigues, por usar pequeños shorts a su edad.