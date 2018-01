Daniela Aránguiz denunció a madre que dejó un bebé encerrado en un vehículo

Daniela Aránguiz denunció en su cuenta de Instagram que una madre encerró a su hijo en su automóvil durante una hora.

El hecho ocurrió en un estacionamiento de la playa de Reñaca, Viña del Mar, donde la esposa de Jorge Valdivia esperó a que llegara la dueña del vehículo.

"De verdad hay cosas que no puedo creer actitudes de una madre. Yo como mamá nunca dejaría a mi hijo de un año dentro del auto solo, mientras me voy a comer una pizza o etc", acusó en la red social.