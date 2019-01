Daniela Aránguiz confirmó que no continuará en el matinal de Chilevisión

Luego de estar ocho meses en pantalla como panelista de "La Mañana" de Chilevisión, Daniela Aránguiz confirmó que no continuará en el programa y que sólo estará hasta fines de marzo, fecha en la que se termina su contrato.

"A mi no me gusta ser mentirosa. Yo en marzo no sigo en el matinal", reveló a Intrusos.

Al parecer, las razones sería por temas familiares. La exchica Mekano, con tantas horas de trabajo, se alejó de sus hijos, por lo que es un su principal argumento para salir de las pantallas del medio de comunicación.

El nuevo contrato contemplaría un horario desde las 07:00, por lo que dijo que no le era seductor. "A mí no me conviene ese horario, y tampoco he tenido conversaciones con los del segundo espacio (…) Después (de las 11) comienza otro programa que será producido por el equipo de Pamela Díaz, que le deseo lo mejor. Ojalá que les vaya la raja (sic)", expresó Aránguiz.

Hace muy poco se le vio visitando las oficinas de Canal 13, a lo que respondió que no cierra posibilidad. "Yo no me cierro a nada, sí tengo propuestas de Canal 13, pero es para un plazo más largo, no para ahora. Es para julio por ahí. Quizás me vean por esas pantallas", finalizó.