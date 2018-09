Daniela Aránguiz confesó que "le dobló la mano" a Jorge Valdivia respecto a su carrera en la TV

Una íntima confesión realizó en el matinal de Chilevisión durante este jueves Daniela Aránguiz, asegurando que le logró "doblar la mano" a su esposo Jorge Valdivia respecto a un asunto conyugal.

La panelista reveló que el mediocampista de Colo Colo no quería que ella siguiera su carrera en televisión, ni siquiera como invitada de manera esporádica a algún programa. Hecho que terminó de la mejor manera posible para ella.

"Yo no puedo hablar por todos, pero sí tengo muchas amigas que son esposas de futbolistas y viven más o menos lo mismo. Yo siento que le gané esa pelea a Jorge, en el sentido de que, cuando nos fuimos a vivir a Brasil, veníamos de vacaciones a Chile, me invitaban a un programa y él me decía que por qué lo hacía si yo no lo necesitaba, y yo le decía ‘oye, pero si a mí me gusta, me conociste en esto’", manifestó Aránguiz.

En esa línea, culminó diciendo que "él me decía ‘no, olvídate, no’. Y no y no. Y eran peleas. Entonces, está eso de los celos de manipularte un poquito y cambiar todo tu esquema de vida".