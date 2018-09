Daniel Valenzuela y boda de su ex con su hermano: "Si quiero ir, es problema mío"

Hacen un par de semanas las redes sociales se revolucionaron luego de que saliera a la luz la noticia de que Paloma Aliaga y Cristóbal Valenzuela contraerán muy pronto matrimonio.

Después de aquello, de inmediato los medios se volcaron en busca de Daniel Valenzuela para saber su opinión respecto a la futura boda de su hermano con su ex mujer, aunque finalmente no terminó dando ninguna declaración.

Los días pasaron y el conductor radial fue invitado al programa "No culpes a la Noche" que conduce Katherine Salosny, donde finalmente terminó rompiendo el silencio.

En el espacio, reconoció que "es un tema que tengo súper recontra resuelto hace mucho tiempo. Para mí fue incómodo hablarlo en su minuto. Si decidí hablarlo fue después de un acoso sostenido de 6 meses. De verdad ya es un tema que tengo súper resuelto hace cinco, seis años. Tengo una armonía familiar que adoro".

Consultado sobre si irá al matrimonio, Daniel sostuvo: "Si tengo ganas de ir, si no tengo ganas de ir. Si me parece bien ir o no, es problema mío. Estoy súper en paz conmigo, estoy pasándolo muy bien".

Finalmente, manifestó que pese a la futura boda, a nivel familiar todo anda bien. "Estuve de cumpleaños el día lunes y lo pasamos todos juntos", cerró.